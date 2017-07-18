Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом на Кубани. Об этом сообщили на сайте управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

Смертельное ДТП произошло во вторник, 18 июля, в селе Мерчанское Крымского района Краснодарского края. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent нарушил правила дорожного движения, попытавшись проехать через переезд перед приближающимся поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния избежать аварии не удалось. В результате столкновения водитель и пассажир иномарки скончались на месте, сообщает телеканал «360». По факту случившегося проводится проверка.