Долг брянских предприятий перед работниками превысил 20 млн рублей
Задержки зарплаты наблюдаются на трех предприятиях Брянска. Задолженность перед 407 работниками составляет 22 млн рублей. Как сообщает областная прокуратура, это данные на 1 июля 2017 года.
Самый большой долг по оплате труда — у ОАО «Брянский завод металлоконструкций и оснастки». Он составляет 17,1 млн рублей. Там своей зарплаты ждут 350 человек. Долг дорожного ремонтно-строительного управления составляет 4,7 млн рублей. Денег не получили 52 сотрудника. И 82 тыс. рублей задолжало пяти работникам СП Курского СМУ ОАО «Союз-телефонстрой».
Как отмечает NASHBRYANSK.RU, за первое полугодие удалось погасить долг по зарплате более чем на 27 млн рублей. 107 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, 132 — к административной. По материалам проверок прокуратур были заведены четыре уголовных дела.