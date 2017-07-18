Задержки зарплаты наблюдаются на трех предприятиях Брянска. Задолженность перед 407 работниками составляет 22 млн рублей. Как сообщает областная прокуратура, это данные на 1 июля 2017 года.

Самый большой долг по оплате труда — у ОАО «Брянский завод металлоконструкций и оснастки». Он составляет 17,1 млн рублей. Там своей зарплаты ждут 350 человек. Долг дорожного ремонтно-строительного управления составляет 4,7 млн рублей. Денег не получили 52 сотрудника. И 82 тыс. рублей задолжало пяти работникам СП Курского СМУ ОАО «Союз-телефонстрой».

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, за первое полугодие удалось погасить долг по зарплате более чем на 27 млн рублей. 107 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, 132 — к административной. По материалам проверок прокуратур были заведены четыре уголовных дела.