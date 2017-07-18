США готовы к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на «нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)».

Заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что есть меры как дипломатического, так и военного характера.

«Они [РФ] уже разместили крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку», — приводит слова генерала «РИА Новости».

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.