Маленькую девочку из Салехарда едва не переехала собственная мать
В Салехарде маленькая девочка выпала из автомобиля, за рулем которого находилась ее мать, и едва не оказалась под колесами.
По данным местных правоохранительных органов, 17 июля в городе Салехарде во время движения ребенок отстегнул ремень безопасности и выпал из салона машины. Как сообщает megatyumen.ru, мать перевозила девочку без специального удерживающего устройства.
В результате инцидента малышка получила ссадины и ушибы рук, ног, лица и грудной клетки. Ребенка доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу. Мать девочки привлекли к административной ответственности.