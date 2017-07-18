В Салехарде маленькая девочка выпала из автомобиля, за рулем которого находилась ее мать, и едва не оказалась под колесами.

По данным местных правоохранительных органов, 17 июля в городе Салехарде во время движения ребенок отстегнул ремень безопасности и выпал из салона машины. Как сообщает megatyumen.ru, мать перевозила девочку без специального удерживающего устройства.

В результате инцидента малышка получила ссадины и ушибы рук, ног, лица и грудной клетки. Ребенка доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу. Мать девочки привлекли к административной ответственности.