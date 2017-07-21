Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание

В предстоящие выходные закончится первая половина мирового первенства по водным видам спорта. Именно в этот момент стартуют соревнования в главном виде спорта — плавании. Уже в воскресенье будут разыграны первые комплекты наград в эстафетах 4 по 100 м у мужчин и женщин. Не исключено, что женской команде поможет трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Ее возможное участие значительно повысит шансы нашей команды на медали. Неплохие перспективы и у наших мужчин, представленных призерами Олимпийских игр Никитой Лобинцевым и Владимиром Морозовым. При этом в пятницу завершатся соревнования по плаванию на открытой воде. В этот день пройдут заплывы у мужчин и женщин на самую длинную дистанцию — 25 км. У мужчин Россия может надеяться на успех Евгения Дратцева, бронзового призера ЧМ-2013 в аналогичной дисциплине.

21 июля, 9.30, 25 км на открытой воде, мужчины и женщины. 23 июля: 18.30–18.45, финалы на 400 м вольным стилем у мужчин и женщин; 19.00–19.15, финалы эстафет 4 на 100 м у мужчин и женщин. Международный плавательный центр Dagály Swimming Complex (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. Второй тур. ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва)

Обе команды одержали победы в своих матчах в рамках стартового тура национального первенства, причем «железнодорожникам» победить дома «Арсенал» не помешала даже состоявшаяся четырьмя днями ранее тяжелая игра со «Спартаком» за Суперкубок России. Теперь команде Юрия Семина предстоит сразиться с ЦСКА, матч с которым в начале недели перенесли с субботы на пятницу из-за намеченной на 25 июля выездной встречи армейцев в квалификации Лиги чемпионов против греческого АЕКа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

22 июля, 15.00. Стадион «ВЭБ-Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание

В конце этой недели завершатся в Будапеште и соревнования синхронистов. Традиционно основной надеждой наших болельщиков будут соревнования среди групп. За нашу команду выступят Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Анастасия Баяндина, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар и Вероника Калинина. Запасными в команде числятся Варвара Субботина и Анастасия Архиповская. Неплохие шансы у нашей команды могут быть и в комбинации.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

21 июля, 12.00, группы, произвольная программа. 22 июля, 12.00, комбинация, финал. 23 июля, микст, финал. Международный плавательный центр Dagály Swimming Complex (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. Второй тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань)

С конца 2000-х годов противостояние петербургской и казанской команд стало одним из самых принципиальных в российской премьер-лиге. На стыке прошлого и нынешнего десятилетий коллективы из Северной столицы и Татарстана на двоих выиграли пять чемпионатов России. В дальнейшем, когда «Рубин» начал сдавать позиции, ему всё равно удавалось отбирать очки у «Зенита». Теперь у казанского клуба в связи с возвращением на пост главного тренера Курбана Бердыева будет дополнительное подспорье для успешной игры против сине-бело-голубых.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

22 июля, 15.00. Стадион «Санкт-Петербург Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло

После стартовых побед в своих группах обе сборные России имеют неплохие шансы на участие в плей-офф. Женская команда оказалась сильнее Греции (9:7), а мужчины разгромили японцев (15:7). Но мужчинам еще предстоит сыграть в третьем туре группового этапа матч с США, по итогам которого определится участник четвертьфинала. А женской команде под руководством Александра Гайдукова, год назад выигравшей бронзу Олимпиады, уже уготовано противостояние в первом раунде плей-офф.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

21 июля, 13.10. Мужчины. Групповой этап. 3-й тур. США —​​​​​​​ Россия. 22 июля, 20.00 –​​​​​​​22.30. Женщины. Плей-офф. Международный плавательный центр Dagály Swimming Complex (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

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