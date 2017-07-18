Постоянная палата третейского суда, расположенная в Гааге, установила, что Россия нарушила положения Конвенции ООН по морскому праву и должна выплатить €5,39 млн за задержание судна «Гринпис» Arctic Sunrise в сентябре 2013 года.

Как говорится в пресс-релизе судебной инстанции, из этой суммы более €1,6 млн Москва должна выплатить в качестве компенсации за причиненный судну ущерб, еще около €2,4 млн — за ущерб, причиненный 30 людям, находившимся на борту судна.

18 сентября 2013 года ледокол Arctic Sunrise подошел к российской морской нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море. Находившиеся на борту активисты Greenpeace попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками, после чего судно на буксире доставили в Мурманск. Были арестованы 30 человек, находившиеся на борту судна, в том числе четверо россиян. Им предъявили обвинение по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В конце ноября 2013 года суды Санкт-Петербурга приняли решение выпустить участников акции под залог. Затем они были освобождены от уголовного преследования в связи с амнистией, объявленной в России по случаю 20-летия Конституции. В декабре все 26 иностранцев покинули РФ.

В начале августа 2014-го ледокол Arctic Sunrise после 10 месяцев стоянки в порту Мурманска покинул Россию.