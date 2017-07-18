В связи с развитием альтернативной энергетики период низких нефтяных цен может не закончиться. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе парламентских слушаний на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018–2020 годы».

«Есть много аргументов в пользу того, что период низких цен может продлиться долго. Может быть, даже почти бесконечно», — цитирует Юдаеву ТАСС.

С начала текущего года цена барреля нефти Brent снизилась более чем на 13% — до $49,09 за баррель.

Первый зампред Банка России также отметила, что российская экономика вступает в эпоху низкой инфляции.