61-летняя жительница Брянска сломала позвоночник при поездке в общественном транспорте. Как рассказали в ГИБДД, инцидент произошел сегодня утром на улице Крахамалева.

Водитель автобуса «ЛиАЗ» резко затормозил перед нерегулируемым переходом, на который вышел пешеход. В результате пожилая женщина, находившаяся в салоне, упала.

Пострадавшая госпитализирована с диагнозом «перелом 12-го грудного позвонка без смещения». Все обстоятельства этого инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщает интернет-газета «Брянские новости».