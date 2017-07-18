Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади реализацию договоренностей о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

«Подчеркнута необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Министры также обменялись мнениями о необходимости преодоления «тупика в палестино-израильском урегулировании».