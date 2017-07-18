До 2020 года на реализацию проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) может быть направлено порядка 46,5 млрд руб. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на заседании президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Заседание под председательством главы правительства Дмитрия Медведева прошло в Великом Новгороде.

Национальная технологическая инициатива реализуется во исполнение поручений президента по итогам послания главы государства Федеральному Собранию в декабре 2014 года. Цель НТИ - создать условия для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках. Речь идет об отраслях, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет.

В апреле 2016 г. правительство приняло постановление «О реализации Национальной технологической инициативы». Президиум совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию уже одобрил семь «дорожных карт». По этим направлениям реализуется 15 проектов, принято решение об их финансировании. Еще четыре «дорожные карты» находятся в разработке и в ближайшее время должны быть утверждены. Помимо 15 уже запущенных проектов, еще 50 определены как приоритетные, а более 140 проходят экспертизу.

- При реализации проектов сталкиваемся с рядом системных проблем, - заявил на заседании Аркадий Дворкович. - Просим поддержки, распределения финансирования на реализацию инфраструктурных задач. В первую очередь - на создание десяти центров сквозных технологий на базе вузов и научных организаций. Сейчас в завершающей стадии находится постановление правительства, определяющее правила их финансирования.

Дмитрий Медведев выделил три основные проблемы при реализации НТИ. Первая относится к нормативно-правовому регулированию - отдельные нормы законов могут блокировать эффективное внедрение новых технологий. По мнению премьер-министра, важно своевременно снимать избыточные требования, которые становятся барьерами для новых идей.

- Уже в ближайшие десятилетия структура мировой экономики принципиально изменится. Возникают не просто новые рынки, меняются сами основы экономики. Зарабатывать на этом будут те, кто может двигаться быстрее конкурентов. Опоздавшие останутся на обочине. Пока мы движемся медленно. Национальная технологическая инициатива нужна для того, чтобы не бесконечно догонять лидеров, а самим быть лидерами. Вырастить технологии, которые будут определять направления развития, диктовать технологическую моду, - заявил Дмитрий Медведев.

Вторая важная проблема, по словам главы правительства, - финансы. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение инновационных проектов на всех этапах. Для этого к НТИ уже подключили институты развития (Фонд развития инноваций, Сколково, Роснано и др).

Еще одна проблема - нехватка квалифицированных специалистов. В этом году в бюджете предусмотрено около 2 млрд руб. на развитие центров НТИ на базе университетов и научных организаций.

- Нам нужно научиться превращать проекты в конкретные решения. Надо стимулировать развитие пилотных площадок для внедрения новейших технологий, - отметил премьер-министр.

Совещание прошло в Политехническом колледже при Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого. До его начала Дмитрий Медведев посетил новгородскую школу №36 им. Г.Р. Державина и осмотрел учебные лаборатории. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин сообщил главе правительства, что область готова стать пилотным регионом дистанционного образования в России и обещал поддержать развитие этой технологии.