Миллиардер Аркадий Ротенберг потерял интерес к издательскому бизнесу и продал свою долю в «Просвещении». Бизнесмен продолжит сотрудничество с компанией, но только творческое. Аналитики объясняют решение Аркадия Ротенберга тем, что вложенные средства явно уже окупили себя и принесли прибыль – выручка компании с прихода миллиардера выросла в 1,5 раза. При этом ряд экспертов опасается, что «Просвещение» может перестать получать столь же значимое число госконтрактов, что и сейчас.

Официальный представитель миллиардера подтвердила "Известиям" информацию о выходе бизнесмена из числа акционеров издательства, уточнив, что бизнесмен считает инвестицию удачной, однако сейчас у него в приоритете другие проекты. При этом,сотрудничество с издательством будет продолжено - в частности, в ближайшее время планируется выпуск электронного учебника по дзюдо. Аркадий Ротенберг является вице-президентом Федерации дзюдо России.

По словам представителя издательства «Просвещение», который подтвердил информацию об изменении в числе акционеров, благодаря произведенным за счет привлеченных инвестиций преобразованиям у компании есть существенный потенциал для дальнейшего роста и создания новой стоимости.

Источник, близкий к руководству издательства, указал, что покупателем доли выступил офшор DPK Investment Fund, зарегистрированный на Каймановых островах. Связаться с данной компанией не удалось.

По данным базы «Спарк», Аркадий Ротенберг числился в совете директоров комании. 100% акций «Просвещения» принадлежат Olma Media Group Ltd., зарегестрированной на Кипре. Та в свою очередь на 50% принадлежит DPK Investment Fund, состав акционеров которой не раскрывается. Состав остальных акционеров Olma Media Group Ltd. также неизвестен.

Факт того, что Аркадий Ротенберг владеет долей в «Просвещении», в октябре 2015 года подтверждал президент холдинга «Просвещение» Владимир Узун. Он уточнял, что корпоративная этика не позволяет раскрывать размеры долей совладельцев. По неофициальной информации Аркадий Ротенберг владел 25% «Просвещения». Этот пакет он приобрел в 2013 году в качестве финансового инвестора. Выручка издательства за эти четыре года выросла почти в полтора раза – с 8,1 млрд рублей в 2013-м до 12,7 млрд рублей в 2016 году.

Управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков отметил, что «с учетом роста финансовых показателей, выход Ротенберга из проекта с точки зрения бизнеса кажется логичным».

- Цель любого финансового инвестора прежде всего - получение дохода со вложенных инвестиций. Как мы видим, эта цель достигнута, и, безусловно, участие бизнесмена такого уровня характеризует издательство, как качественный актив, - сказал аналитик.

«Просвещение» — один из крупнейших издателей учебников, пособий и методической литературы. Издательство было приватизировано в декабре 2011 года. Тогда ЗАО «Олма Медиа Групп» купило 100% учебного издательства за 2,25 млрд руб. Затем акции «Просвещения» перешли к Olma Media Group Ltd. Компания издала за год 4,7 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 60,8 млн экземпляров. Общий тираж всех изданных стране книг в прошлом году составил 446,2 млн экземпляров. Таким образом, доля «Просвещения» на рынке составила 13,6% в натуральном выражении.

По данным базы «Спарк», почти половину выручки издательства составляют госконтракты. В прошлом году «Просвещение» заключило 7,7 тыс. контрактов с госструктурами на 5,4 млрд рублей. В 2013 году у издательства было только два госконтракта на 460 тыс. рублей.

Председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин полагает, что с уходом Аркадия Ротенберга «Просвещение» может снизить темпы развития из-за сокращения числа госконтрактов.

Источник «Известий» в издательском бизнесе утверждает, что «Просвещение» занимает больше трети рынка учебников, рекомендованных Минобрнауки, причем большую часть из них выпускает только это издательство.

- Поэтому о скоращении госконтрактов вряд ли приходится говорить, - заявил собеседник «Известий».

В приказе Минобрнауки «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию…» порядка 1,5 тыс. наименований, более 400 из них издаются «Просвещением».