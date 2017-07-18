В населенных пунктах бывшего Ленинского района главой администрации Тулы Евгением Авиловым утверждена программа по доведению до нормативов сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

В 2018 году в деревне Хмелевое и деревне Юрьево планируется разработать проект по установке ограждения зоны санитарной охраны первого пояса, а также ультрафиолетового обеззараживания воды. Предварительная стоимость проекта превышает 1,7 млн рублей, сообщает ИА «Тульские новости».

Кроме того, в 2018–2019 годах планы коснутся проекта станции обезжелезивания воды и реконструкции сетей водопровода, которые, по первоначальной оценке, обойдутся региону почти в 6 млн рублей. Строительство объектов намечено на 2019–2020 годы, а работы обойдутся почти в 32 млн рублей.