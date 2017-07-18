Подписку о неразглашении материалов дела взяли с отца ребенка, погибшего под колесами машины в подмосковной Балашихе. Об этом заявил адвокат мужчины Виктор Данильченко.

По его словам, следователь ознакомил отца ребенка Романа Шимко с постановлением о назначении комплексной судмедэкспертизы, а также взял с него и с адвоката подписку о неразглашении материалов дела, сообщает «РИА Новости». Данильченко также уточнил, что Шимко во вторник, 18 июля, встретился со следователем по особо важным делам, в ведении которого находится уголовное дело о халатности при проведении экспертиз. Ранее они показали в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.

Данильченко подчеркнул, что новая экспертиза продемонстрирует нарушения, допущенные на всех этапах проведения предыдущих экспертиз. О дате ее проведения пока не сообщается.

Резонансное ДТП произошло в городе Железнодорожный 23 апреля 2017 года. Находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, 31-летняя Ольга Алисова сбила 6-летнего мальчика во дворе жилого дома. Тогда эксперт обнаружил в крови ребенка серьезную концентрацию алкоголя. Родители были возмущены подобным заявлением. Также отец ребенка Роман Шимко заподозрил Алисову в употреблении наркотиков перед аварией, сообщает телеканал «360».