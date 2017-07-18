Двухлетний ребенок стал жертвой собаки в Оренбурге. Мальчика доставили в Центр детской хирургии. Медики диагностировали у него укушенные раны головы.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Мать ребенка рассказала правоохранителям, что оставила его без присмотра. Мальчик зашел во двор соседнего дома, где на него набросилась посторонняя собака.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и оценить действия родителей, передает РИА «Оренбуржье».

Сегодня же подобный инцидент произошел в уральском городе Орск. Там собака покусала 4-летнего ребенка. Он был госпитализирован с раной затылка. По предварительным данным, собака, напавшая на малыша, была домашней.