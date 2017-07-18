Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что объем твердых заказов на МС-21 вырос до 205 единиц.

«Мы рассматривали отдельно программу стимулирования покупки самолетов МС-21. Кстати, хочу напомнить, что сегодня уже цифра твердых заказов поменялась со 175 до 205 самолетов. Это твердый заказ», — заявил Рогозин журналистам.

Он добавил, что раскатка самолета будет осуществляться по линии «Аэрофлота», который приобретает сразу 50 машин, а также по линиям «ВИМ-Авиа» и Red Wings.