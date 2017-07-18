Австралия названа одной из стран, в которых российские туристы проводят больше двух недель подряд. Такие данные приводят эксперты туристического сервиса OneTwoTrip.

Отмечается, что прямой перелет в Австралию из столицы РФ занимает более 18 ч в один конец, а средняя стоимость билета «туда-обратно» составляет 62 тыс. рублей. Вторую и третью строчку поделили между собой Новая Зеландия, путь в которую займет более суток с пересадками и обойдется в 71 тыс. рублей, и Аргентина, перелет куда будет стоить 70 тыс. рублей и займет минимум 19 ч с пересадкой.

Также в топ-10 стран, где российские туристы задерживаются более двух недель, вошли Таиланд, Филиппины, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Бахрейн и Непал, сообщает «Лента.Ру».

К таким данным специалистов привело изучение и анализ информации о забронированных авиабилетах из России в период с июня 2016 по июнь 2017 года.