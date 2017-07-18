Две девочки-близняшки 2015 года были оставлены родителями без присмотра в квартире за закрытой дверью. Полицию и спасателей вызвали соседи.

17 июля в районе 16:30 специалисты аварийно-спасательной службы были вызваны по адресу улица Астраханская, 11. На место к тому времени подъехали сотрудники полиции, которых вызвали соседей. Как сообщает НИА «Самара», их обеспокоил плач детей на протяжении нескольких часов.

Специалисты аварийно-спасательной службы, используя необходимые инструменты, вскрыли дверь и передали малышей сотрудникам Управления семьи, опеки и попечительства. На данный момент сведений о родителях нет.