Курские власти вплотную взялись за реконструкцию парка имени Дзержинского. О планах по облагораживанию территории парка сообщалось последние 10 лет, и только в этом году они начали претворяться в жизнь, отмечает ресурс KurskCity.ru.

В частности, в парке демонтировали памятник Дзержинскому, который находился в его центре. Впрочем, пока непонятно, увезли ли скульптуру на реставрацию или решили избавиться от нее окончательно.

Кроме того, в ближайшее время там должны появиться новые тротуары и новые деревья. Старые же будут спилены. Ранее сообщалось, что администрация собирается избавиться в общей сложности от сотни древних деревьев.

Сообщалось, что на снос деревьев потребуется 100 тыс. рублей. Всего же из городской казны на приведение парков и дворов в надлежащий вид будет выделен 121 млн рублей.