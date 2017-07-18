Срок ареста экс-гендиректора «Гоголь-центра» и бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского продлен на три месяца решением Басманного суда Москвы.

Крое этого, суд продлил срок содержания под стражей бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. До 19 октября был продлен срок домашнего ареста бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Срок предварительного следствия продлен до 19 октября.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Малобродского на три месяца, то есть до 19 октября», — заявила на заседании судья Наталья Дударь.

Как сообщил следователь, в отношении фигурантов рассматриваемого дела возбуждено новое уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователь мотивировал просьбу о продлении ареста тем, что «имеется факт уничтожения доказательств лицами, привлеченными по делу». По словам следователя, Масляева не выполнила условия сделки со следствием, Итин отказался давать показания, в связи с чем и было запрошено продление ареста фигурантов.