Госдеп США по итогам встречи замгоссекретаря Томаса Шеннона и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова сообщил, что необходимо проделать еще много работы для улучшения двусторонних отношений, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что «разговор был жестким, прямым и обдуманным, отражающим приверженность обеих сторон» решению проблем.

«США и Россия стремятся найти долгосрочное решение противоречий, которое будет касаться областей, где имеются обеспокоенности с обеих сторон и которые сделали отношения напряженными», — рассказали в госдепе.

Рябков 17 июля провел в Вашингтоне с Шенноном консультации по острым вопросам двусторонних отношений.