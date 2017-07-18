Президент России Владимир Путин угостил мороженым чиновников из делегации правительства во время визита на авиасалон МАКС-2017 в Жуковском.

В ходе мероприятия российский президент подошел к палатке, где выбрал вологодский пломбир в стаканчике. На сдачу Путин попросил угостить мороженым всех членов делегации. Мороженое российских производителей попробовал министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Рогозин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и другие участники делегации, сообщает телеканал «Звезда».

После журналисты спросили у Путина, понравилось ли ему мороженое. Он ответил, что оно вкусное, и порекомендовал его всем.