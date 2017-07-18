Путин угостил чиновников мороженым на МАКС-2017
Президент России Владимир Путин угостил мороженым чиновников из делегации правительства во время визита на авиасалон МАКС-2017 в Жуковском.
В ходе мероприятия российский президент подошел к палатке, где выбрал вологодский пломбир в стаканчике. На сдачу Путин попросил угостить мороженым всех членов делегации. Мороженое российских производителей попробовал министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Рогозин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и другие участники делегации, сообщает телеканал «Звезда».
После журналисты спросили у Путина, понравилось ли ему мороженое. Он ответил, что оно вкусное, и порекомендовал его всем.
Рогозин: Я как экс-спортсмен воздерживаюсь от мороженого, чтоб не набрать вес. А тем, кто сейчас в хорошей спортивной форме, почему не есть? pic.twitter.com/2whGPN0PHxДмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.