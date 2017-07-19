Узнаете ли вы стихотворение Маяковского?
Владимир Маяковский — поэт-футурист, писатель, сценарист, ставший одним из символов отечественной литературы, родился 19 июля 1893 года в Грузии, в семье эриванского лесничего и кубанской казачки.
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Владимир Маяковский — 18-летний студент Московского училища живописи, ваяния и зодчестваФото: ТАСС
Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия», 1926–1928 годыФото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Николай Петров
В 1930 году в Москве открылась выставка «20 лет работы» — ретроспектива творчества поэта. На фото: Маяковский на встрече с посетителями выставкиФото: ТАСС
Поэт и его возлюбленная Лиля Брик в Германии на курорте Норден Зее в 1922 году
Во время выступления перед красноармейцами в Октябрьских лагеряхФото: ТАСС
Маяковский вместе с искусствоведом Андреем Шемшуриным (крайний слева) и художником Владимиром Бурлюком (в центре), который познакомил его с кругом поэтов-футуристовФото: ТАСС
На выставке рисунков сатирыФото: ТАСС
Владимир Маяковский (крайний справа) вместе с Лилей и Осипом Брик, а также сотрудником советского посольства — Париж, 1923 годФото: РИА Новости
Поэт в редакции газеты «Известия»Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Маяковский (справа) покидает здание кинокомитета вместе с наркомом просвещения Анатолием Луначарским (слева)Фото: РИА Новости
К дню рождения Маяковского «Известия» составили специальный тест на знание его творчества. Проверьте, сможете ли вы отличить его стихотворения от произведений других поэтов, писавших в первые десятилетия XX века.