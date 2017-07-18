К концу недели в Ярославле должен заработать новый завод по производству асфальтобетонной смеси. Это будет качественно новое дорожное полотно, сказал директор предприятия «LINTEC» Вячеслав Волчков. Сейчас монтажные работы уже завершены, пуско-наладочные работы тоже, новый асфальт начнут выпускать уже к пятнице.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», предполагается, что завод будет производить по 160 т в час дорожного покрытия, более прочного и стойкого к температурным перепадам. Асфальт вырабатывается из карельского габбро-диабаза. Этот материал считается прочнее гранита. Он идеально связывается с любым битумом.

Новый асфальт должен появиться на дорогах Ярославля. Он уже уложен на центральных улицах Москвы: Тверской и Кутузовском проспекте. Как сказали на заводе, пока нареканий на дорожное покрытие не было.