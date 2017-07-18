Законопроект, который предлагает обязать администрацию соцсети удалять противоправную информацию по требованию пользователей, одобрен комитетом Госдумы по информационной политике. Документ рекомендуется принять в первом чтении, запланированном на 20 июля, сообщает «РИА Новости».

Законодательная инициатива поступила на рассмотрение от депутатов-единороссов Андрея Альшевских и Сергея Боярского – сына актера Михаила Боярского. Парламентарии вводят понятие «оператор социальной сети» как организатора системы в интернете для передачи информации с числом пользователей более двух миллионов.

В категорию противоправной информации, говорится в пояснительной записке, попадают данные, содержащие пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица.

Кроме того, соцсети должны будут публиковать отчеты о принятых заявлениях и удаленной информации. В противном случае администраторам будет грозить административная или уголовная ответственность.