Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин рассказал о необходимости изменения правил Таможенного союза с целью снизить объем завоза авиатехники из-за рубежа. Дело в том, что в настоящее время иностранный авиапром практически не платит НДС, отметил замглавы правительства. В итоге Россия теряет миллиард долларов в год минимум.

— Мы будем настаивать на изменении правил Таможенного союза, по которым сегодня практически без уплаты таможенных сборов и НДС в условиях короткого десятилетнего лизинга завозится основная авиационная техника. Прямые потери российского бюджета сегодня от засилья иностранной авиатехники составляют не менее миллиарда долларов в год, — заявил Рогозин.

Вице-премьер отметил, что соответсвующие предложения были направлены главе кабмина Дмитрию Медведеву. Также Рогозин рекомендовал членам Государственной думы принять закон, дающий правительственной комиссии по импортозамещению полномочия изменять правила завоза авиационной техники из-за границы. Параллельно вице-премьер сообщил о намерении стимулировать, в первую очередь экономическими методми, отечественные компании покупать российские самолеты и вертолеты.