Реализация инициативы по созданию института «платного гражданства» в России вполне возможна, сказал «Известиям» президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов.

Эксперт обратил внимание, что схема, позволяющая получить гражданство или вид на жительство за различного рода инвестиции, действует в ряде иностранных государств, например, Кипре или Португалии.

«Идея не противоречит российскому законодательству, и никаких опасностей в себе не несет – такой институт позволит получать гражданство тем людям, которые готовы вкладывать средства, по сути, в экономику и социальную сферу России и имеют для этого возможности», — отметил Сухов.

С этой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он предложил предоставлять российское гражданство иностранцам, которые приобрели в стране недвижимость на сумму от 50 миллионов рублей.

Петров указал, что эта мера упростит получение гражданства, привлечет в страну новых людей и повысит ее привлекательность. Свое предложение депутат направил главе МИД РФ Сергею Лаврову.