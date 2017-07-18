Актер театра и кино Александр Семчев повергся обману банковских мошенников, которые украли с его карты крупную сумму денег.

Семчев получил смс-сообщение о переводе девяти тысяч рублей с его банковской карты. Затем ему позвонил молодой человек, который представился сотрудником банка, предупредив о безопасности перевода. Актер не усомнился в звонке и продиктовал свои реквизиты и данные карты мошеннику. Спустя некоторое время с его счета списали еще часть денег.

Общая сумма ущерба составила 38 тыс. рублей. После этого Семчев написал заявление в полицию.