Казанский «Рубин» пошел на уступки московскому «Спартаку» в переговорах по нападающему Максиму Канунникову.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, казанский клуб снизил стоимость трансфера 26-летнего форварда с € 6 млн до €4 млн.

Максим Канунников начал свою карьеру в ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. Позже он приехал на просмотр в «Зенит», где начиная с 2009 года начал выступать за молодежный состав. За основную команду петербургского клуба сыграл 32 матча и забил 2 гола.

После перехода в «Амкар» 35 раз выходил на поле в матчах премьер-лиги, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В «Рубин» перешел в июле 2014 года.

В составе казанцев 25-летний футболист провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.

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