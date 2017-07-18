18 июля открылась продажа билетов на рейсы лоукостера «Победа» из Москвы в Санкт-Петербург. Минимальный тариф с учетом такс и сборов по традиции составляет 999 рублей.

Ежедневные рейсы Москва — Петербург начнутся 29 октября. С помощью такого решения планируется в дальнейшем расширить карту полетов из Северной столицы, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Для «Победы» Москва станет восьмым прямым направлением из аэропорта Пулково. Для нового рейса специалисты уже подобрали удобные стыковки с рейсами в другие города страны, в частности Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Самару, Сочи.