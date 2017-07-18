Задержанный в Германии участник смертельного ДТП в Москве Александр Ломов согласился на экстрадицию в Россию, сообщил представитель Генпрокуратуры Мюнхена.

По словам представителя, вопрос о выдаче Ломова России теперь рассмотрит земельный суд. Решение об экстрадиции также будет принимать правительство Германии. Решение вопроса может занять несколько недель.

«Он согласился на экстрадицию», — сказал представитель прокуратуры «РИА Новости».

Напомним, ДТП произошло 13 декабря на Бауманской улице в Москве. Автомобиль Mercedes сбил 27-летнего пешехода, водитель скрылся с места происшествия. Молодой человек от полученных травм скончался.

Полиция позднее установила личности находившихся в автомобиле. Ими оказались Ломов Александр Валентинович и Губасарян Карен Мамиконович, их объявили в федеральный розыск. При этом в отношении Ломова было вынесено постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого, его объявили в международный розыск. В понедельник стало известно, что Ломова задержали в Мюнхене.