В общей сложности 547 детей из католического хора мальчиков в Баварии на протяжении десятилетий подвергались физическому и сексуальному насилию, сообщает «РИА Новости».

Об этом говорится в докладе юриста Ульриха Вебера, занимавшегося расследованием случившегося.

По его данным, за большинство случаев насилия ответственными были ее директор и префект. Расследование затрагивало период между 1945 годом и началом 1990-х. Юрист считает, что общее число случаев насилия может доходить до 700.