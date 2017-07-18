547 детей подвергались насилию в католическом хоре в ФРГ
В общей сложности 547 детей из католического хора мальчиков в Баварии на протяжении десятилетий подвергались физическому и сексуальному насилию, сообщает «РИА Новости».
Об этом говорится в докладе юриста Ульриха Вебера, занимавшегося расследованием случившегося.
По его данным, за большинство случаев насилия ответственными были ее директор и префект. Расследование затрагивало период между 1945 годом и началом 1990-х. Юрист считает, что общее число случаев насилия может доходить до 700.