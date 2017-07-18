В Липецке активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на пропаже 3-летнего Артема Кузнецова. Об этом сообщили представители волонтерских организаций.

Они утверждают, что в соцсетях появились записи с фиктивными номерами, на которые просят перечислить деньги на поиски. На самом деле эти организации не имеют никакого отношения к добровольцам, участвующим в операции. Липчан просят не перечислять средства, не убедившись в том, что счет принадлежит реальной поисковой организации.

Артема Кузнецова разыскивают уже неделю. Сегодня появилась версия о том, что ребенка могли украсть — накануне его пропажи в окрестностях села видели несколько машин с номерами из другого региона.

В полиции уже заявили, что крупномасштабная поисковая операция будет продолжена по меньшей мере до четверга, передает GOROD48.

Напомним, Артем пропал 13 июля в 2 км от села Михайловка Липецкой области. Отец ребенка отправился на покос, а сына оставил в кузове мотороллера со своей 6-летней дочерью, однако девочка пошла собирать ягоды. Когда отец вернулся с покоса, Артема уже не было.