Президент РФ Владимир Путин 18 июля открыл авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Глава государства понаблюдал за летной программой, провел совещание по развитию авиапромышленности и по традиции приобрел мороженное в одной из палаток на территории салона. На заседании российский лидер поручил без заминок провести испытания нового самолета МС-21, а также призвал нефтегазовые компании РФ поддержать отечественного производителя и приобретать вертолеты российского производства.

Само прибытие президента на авиасалон стало неофициальной частью летной программы: Владимира Путина доставил в Жуковский Ил-96 специального летного отряда "Россия". Возможность своими глазами увидеть борт №1 нечасто предоставляется даже специалистам авиационной отрасли.

Выступая на открытии салона, глава государства отметил, что развитие авиации и освоение космоса – это часть российской культуры и предмет национальной гордости. Владимир Путин подчеркнул, что в рамках МАКС-2017, который в нынешнем году отмечает свое 25-летие, пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли. Также запланирован целый ряд переговоров и подписание крупных контрактов.

- Рассчитываем, что всё это будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутреннем и зарубежном рынках. У нас есть что предложить, - подытожил Владимир Путин.

После выступления президент осмотрел павильоны выставки. В одном из них он пообщался с летчиками-испытателями самолета МС-21. В другом был представлен вертолет "Ансат", оборудованный для нужд санитарной авиации, а рядом Владимира Путина дожидался глава совета директоров "Роствертола" Анатолий Сердюков. Ему предлагали воды, но бывший министр обороны наотрез отказался отвлекаться.

- Какая вода? Начальник скоро подойдет, - заявил бывший глава Минобороны.

"Начальник" действительно осмотрел вертолет, но с экс-подчиненным не встретился: Анатолий Сердюков остался за спинами сотрудников охраны.

"Коровка" для министров

Перед началом летной программы президент подошел к палатке с мороженным: за годы посещения МАКСа это уже стало своеобразной традицией. Себе глава государства взял стаканчик кубанского пломбира, а на сдачу угостил мороженым спутников - министра промышленности Дениса Мантурова, министра транспорта Максима Соколова и своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

- А "Коровку" можно одну? Две, - попросил экс-глава администрации президента Сергей Иванов, приобретая второй стаканчик для министра обороны Сергея Шойгу.

- Денег-то хватит? - поинтересовался президент.

Денег хватило, потому что глава Ростеха Сергей Чемезов в свою очередь протянул продавщице еще одну купюру.

- Прибыль у тебя какая? 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить, - прокомментировал Владимир Путин.

А вот вице-премьер Дмитрий Рогозин от пломбира отказался – позже он пояснил, что следит за своей фигурой.

В летной программе Владимир Путин и члены правительства могли увидеть вертолеты "Ансат", Ми-26 и Ми-171, пассажирский лайнер «Сухой СуперДжет» и самолет-амфибию «Бе-200». Также впервые широкой публике был показан и истребитель МиГ-35. Когда в небе чудеса пилотажа стали демонстрировать пилоты самых современных российских боевых самолетов пятого поколения Т-50, военные атташе подлнялись со своих мест и стоя снимали крылатую машину.

Имортозамещение - в отрасль

На совещании по развитию авиаотрасли президент поручил нарастить присутствие России на внутреннем и мировом рынке, для чего необходимо организовать и сервисное обслуживание техники. Также Владимир Путин призвал российские нефтегазовые компании с госучастием закупать отечественные вертолеты, а не иностранные.

- Считаю, такой подход нужно менять, мы уже не раз говорили с руководителями наших компаний, отдавать предпочтение отечественной технике, при условии, конечно, что она не уступает, а желательно, превосходит по качеству иностранные аналоги. Полагаю, этот вопрос целесообразно рассмотреть на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, - сказал президент.

Владимир Путин также поручил без сбоев провести сертификационные испытания лайнера МС-21.

По окончании мероприятия вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что на совещании обсуждалась замену устаревающих российских и иностранных самолетов новинками, произведенными в РФ. Речь идет о самолетах МС-21, Ил-96-400, «Сухой СуперДжет», Ил-114. По словам Рогозина, если Госдума примет соответствующий законопроект, то комиссия по импортозамещению будет регулировать ввоз иностранной авиатехники в РФ и стимулировать российские авиакомпании приобретать отечественные лайнеры.

Авиасалон МАКС-2017 в Жуковском продлится до 23 июля. На нем будет представлено около 700 экспонатов продукции военного назначения, среди участников – более 600 российских и зарубежных компаний из 36 стран мира.