В Астрахани идет подготовка к открытию Академии футбола. Три поля для тренировок открыты с мая этого года. В настоящее время начинается набор тренеров.

Строительство началось в апреле 2016 года. На трех этажах административного здания Академии футбола будут расположены гостиница, тренажерный зал, бассейн, восстановительный центр. Закончить работы планируется к концу сентября 2017 года, сообщает «Астрахань 24».

Благоустройство территории вокруг спортивного центра уже завершено. Перед началом занятий тренеры пройдут дополнительное обучение.