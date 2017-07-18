Валерий Рухледев переизбран президентом Международного комитета спорта глухих (МКСГ), сообщает пресс-служба Минспорта России.

Выборы президента МКСГ прошли в турецком Самсуне. На пост также претендовал глава Хорватской спортивной ассоциации глухих Марио Лусич.

Россиянин одержал уверенную победу на выборах. За кандидатуру россиянина отдали 82 из 83 голосов.

С переизбранием Валерия Рухледева поздравил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает ТАСС.

«Это важнейшее событие для российского спорта, признание наших заслуг в развитии спорта глухих, признание работы Рухледева на этом посту в течение последних четырех лет. Об этом говорит количество проголосовавших», — отметил политик.

Валерий Рухледев был впервые избран президентом Международного комитета спорта глухих в 2013 году.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram