Украинский пранкер Виталий Седюк, который выбежал в финале «Евровидения-2017» на сцену и снял штаны, получил штраф в 8,5 тыс. гривен (около $320).

При этом прокурор просил у суда наказание для Седюка в виде общественных работ, пишет «РИА Новости». В беседt с журналистами пранкер согласился с таким наказанием.

В ходе заседания суда молодой человек защищал себя сам, не стал пользоваться услугами адвоката. По словам Седюка, он не считает себя преступником, а значит, адвокат ему был не нужен. Пранкер публично извинился перед Джамалой во время слушания дела.

Напомним, инцидент произошел в Киеве в финале песенного конкурса «Евровидение-2017». Юноша выбежал на сцену с флагом Австралии по время выступления победительницы конкурса и снял штаны. Его задержали сотрудники охраны.