На территории Крыма ликвидировали угрозу распространение азиатской саранчи. К устранению вредителей привлекалась авиация.

Массовое распространение саранчи было замечен в трех северных районах Крыма: Красноперекопском, Джанкойском и Советском. Всего площадь поражения составила почти 1 тыс. га. Многие места скопления саранчи невозможно было обработать наземным способом, например, камыши. Как сообщает ИА «Крыминформ», именно в таких районах привлекалась авиация для обработки с воздуха.

На все мероприятия по борьбе с вредителями из резервного фонда республики было выделено 1,2 млн рублей. Также для возмещения затрат на борьбу с азиатской саранчой местным аграриям предусмотрено еще 2 млн рублей.