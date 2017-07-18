У посольства России в Ираке нет данных о том, есть ли среди задержанных женщин-боевиков в Мосуле гражданки РФ, информация по этому факту проверяется, сообщил пресс-атташе посольства Дмитрий Петин.

В посольстве заявили, что получали информацию о задержании боевиков, однако по «заслуживающим доверия СМИ» она пока не проходила.

«Но пока у нас подтверждающей информации на этот счет нет, мы стараемся выяснить этот момент, пытаемся узнать, соответствует это действительности или нет», — сказал Петин.

Напомним, ранее издание Welt сообщило, что военные Ирака задержали в тоннелях под Мосулом несколько примкнувших к боевикам женщин. Там также были обнаружены пояса со взрывчаткой и оружие.

Издание сообщало, что среди задержанных есть граждане Германии, России, Турции и ряда других стран.