Адвокат Николай Полозов, известный по процессам Надежды Савченко и Pussy Riot, предложил пересмотреть действующий в России запрет «Меджлиса крымскотатарского народа». Соответствующее обращение подано в Верховный суд Крыма, сообщил правозащитник в своем Twitter.

«Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете «Меджлиса крымскотатарского народа» в связи Приказом Международного суда ООН», — написал он в микроблоге.

В настоящее время Полозов участвует в процессе по делу зампредседателя запрещенного меджлиса, который находится в СИЗО.

Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи Приказом Международного суда ООН pic.twitter.com/UzvltvOGuG — Николай Полозов (@nikolai_polozov) July 18, 2017

В апреле прошлого года Верховный суд Крыма рассмотрел иск экс-прокурора полуострова Натальи Поклонской и признал «Меджлис крымскотатарского народа» экстремистской организацией. В частности, в своем иске Поклонская заявила, что эта организация настроена на антироссийскую деятельность.

Председатель меджлиса Мустафа Джемилев покинул Крым после того, как полуостров вошел в состав РФ.