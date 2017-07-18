Три пассажирских судна сели на мель на юге Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Инцидент произошел во вторник, 18 июля, в Херсонской области возле острова Джарылгач. В качестве причины инцидента называются неблагоприятные погодные условия. В спасательных мероприятиях участвовали сотрудники государственной пограничной службы по чрезвычайным ситуациям, которые направили поисково-спасательный катер к месту ЧП. Как сообщает RT, также был задействован катер морской охраны Госпогранслужбы, на котором осуществлялась перевозка людей в порт Скадовска.

Всего на берег были доставлены 350 человек, включая 100 детей.