Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли предложение обязать военных учащихся военных вузов, сотрудников правоохранительных органов смотреть патриотические фильмы. В список обязательных к показу парламентарии хотят включить ленты, снятые на государственные средства и одобренные Минобороны.

Инициаторами закона стали члены фракции ЛДПР Александр Шерин и Владимир Сысоев. Соответствующие поправки предполагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Как говорится в пояснительной записке, законопроект призван «эффективно достигать целей военного и патриотического воспитания среди воинского состава».

По мнению членов ЛДПР, среди солдатов-срочников не слишком велик уровень патриотизма и позитивного отношения к службе. Тем не менее, ссылаясь на данные Минобороны, Шерин и Сысоев отметили, что в целом уровень морально-психологического состояния личного состава высок.