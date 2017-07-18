Вопросы развития поискового движения в Волгоградской области обсуждались на встрече губернатора Андрея Бочарова с руководителями региональных поисковых отрядов. Было принято решение о создании на территории региона Центра поисковой работы.

В частности, волгоградская молодежная общественная организация «Поиск» получила президентский грант на проект «Лысая гора — Южный рубеж Сталинграда». На эти деньги предполагается реализовать образовательную программу «Академия поисковика» и провести на Лысой горе экспедиции. Также должно быть разработано методическое пособие, в котором было бы обобщение опыта изучения архивных данных.

Кроме того, в этом месте планируется создать музей под открытым небом и демонстрационную площадку с раскопами, а также линией обороны «Лысая гора — Южный рубеж Сталинграда».

Таким образом, Лысая гора превратится в базу для формирования Центра поисковой работы, передает novostivolgograda.ru.