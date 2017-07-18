Российские нефтегазовые компании и другие крупные корпорации должны приобретать отечественную авиатехнику, что гарантирует загрузку производственных мощностей. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС.

Глава государства обратил внимание, что крупные компании «в немалом количестве» приобретают авиатехнику за рубежом. Подобный подход, уверен президент, необходимо менять.

«Мы уже не раз говорили с руководителями наших компаний: отдавать предпочтение отечественной технике при условии, конечно, что она не уступает, а, желательно, превосходит по качеству иностранные аналоги», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что перед властями стоит задача нарастить долю отечественной авиатехники как на внутреннем, так и на мировом рынке. Путин предложил задуматься о развитии системы послепродажного сервиса, которая бы повысила конкурентоспособность российских производителей.

Таким образом, поручение может затронуть контролируемый государством авиаперевозчик «Аэрофлот». Парк компании насчитывает 199 самолетов, из которых лишь 30 российские.