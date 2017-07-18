Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Министерство финансов обратить особое внимание на необходимость решения вопросов, связанных с интернет-торговлей.

Об этом он заявил на парламентских слушаниях на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов». Володин напомнил, что глава государства неоднократно говорил о необходимости регулирования данных вопросов.

«Мы потеряли несколько лет, это эквивалентно сумме более 200 млрд рублей, то, что было потеряно, тем более исходя из того, что это в том числе бьет и по отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли», –– сообщил Володин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что проект закона о регулировании интернет-торговли полностью согласован, несмотря на то что это абсолютно новое веяние для России. Она отметила, что на реализацию этого проекта потребуется много времени.