Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что инициатива о создании государства Малороссия не вписывается в минский процесс.

«Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет», — отметил Грызлов.

Также он подчеркнул, что, скорее всего, это предложение не является предметом реальной политики.

«Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы», — заметил Грызлов.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия.