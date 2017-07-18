Щелковский автовокзал в столице отремонтируют к началу 2019 года. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, автовокзал, строительством которого занимается инвестор, значительно увеличится в своих масштабах. Пригородный вокзал будет осуществлять более тысячи рейсов ежедневно, обслуживать автобусы Москвы и Подмосковья.

Заместитель мэра обещал улучшить прилегающую к вокзалу территорию, которая необходима для стоянки автобусов. Большая парковка и сопутствующая ей инфраструктура уже строятся.

«Считаем, что строительство данного автовокзала для города даст улучшение транспортного обслуживания пригородных маршрутов автобусов», — цитирует телеканал «360» Хуснуллина.