В мэрии карельской столицы ищут человека, который смог бы занять должность главного художника города. В его обязанности будет входить содействие улучшению облика Петрозаводска.

Мэрия Петрозаводска планирует, что с помощью главного художника город сможет лучше развиваться. Также в его обязанности войдет формирование современного общественного пространства. Как сообщает ИА Карелinform, такое продвижение направлено на усиление инвестиционной, туристической и культурной привлекательности и значимости Петрозаводска.

На данный момент у главного архитектора другие функции, и он один не может, по мнению мэрии, справиться с поставленными задачами. Решать, каким будет Петрозаводск с художественной и эстетической точек зрения, будет новый специалист.