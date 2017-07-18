Жителям поселка Первомайский в Удмуртии не разрешили приближаться к месту, где произошел сильный пожар. В ГУ МЧС по Удмуртии это объяснили желанием исключить вероятность падения людей в овощные ямы и кессоны.

Глава муниципального образования должен провести профилактические беседы с родителями местных детей. Для недопущения случаев мародерства в месте пожара будут дежурить ночные патрули, сообщает ИА «Сусанин». Любые постройки, возведенные на месте пожара, будут считаться незаконными.

Напомним, крупный пожар произошел в поселке Первомайский накануне, 17 июля. С огнем боролись более 50 единиц техники и свыше 170 человек. В готовность была приведена авиация МЧС.

Пострадали 60 гаражей. Жертв среди населения удалось избежать. Существовала угроза того, что огонь перекинется на жилые постройки, но этого не произошло.