Японский город – побратим Биробиджана Ниигата примет детей из ЕАО, которые будут участвовать в Международном детском форуме. Мероприятие начнется 20 июля в школе «Камэданиси».

Восемь биробиджанских школьников встретятся с мэром Ниигаты, посетят школу младшей ступени «Макиминами», а также побывают в Образовательном центре правильного питания и садоводства «Икутопиа». Об этом пишет ресурс gazetaeao.ru.

Также дети поучаствуют в чайной церемонии и проведут целый день в японской семье. Возвращение в Россию намечено на 25 июля.