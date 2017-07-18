Свыше 80% граждан США считают КНДР угрозой, три четверти американцев полагают, что из-за действий Пхеньяна возможна полномасштабная война, говорится в результатах опроса компании Langer Research Associates по заказу ABC News и Washington Post.

По данным опроса, угрозой КНДР считают 81% респондентов. 66% из них полагают, что Пхеньян представляет серьезную угрозу. По этому показателю рост составил 12% в сравнении с показателем 2005 года.

При этом 15% американцев не считают КНДР угрозой, 4% воздержались. Отметим, что 74% опрошенных заявили, что обеспокоены возможностью широкомасштабной войны с КНДР. 39% из них сообщили, что вероятность войны их сильно беспокоит.

Опрос проводился с 10 по 13 июля, в нем принял участие 1001 совершеннолетний гражданин США. Погрешность не превышает 3,5 процентного пункта.